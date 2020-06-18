Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 247.523 -2,58
BIST SINAİ 143.979 0,82
BIST GIDA, İÇECEK 152.841 0,69
BIST TEKSTIL, DERİ 56.
18.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:35
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|247.523
|-2,58
|BIST SINAİ
|143.979
|0,82
|BIST GIDA, İÇECEK
|152.841
|0,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|56.946
|-0,69
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|98.510
|0,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.851
|0,58
|BIST TAŞ, TOPRAK
|97.420
|0,78
|BIST METAL ANA
|239.882
|1,95
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|179.434
|0,46
|BIST MADENCİLİK
|123.955
|0,36
|BIST HİZMETLER
|102.709
|2,81
|BIST ELEKTRİK
|5.358
|1,01
|BIST ULAŞTIRMA
|148.452
|0,46
|BIST TURİZM
|15.596
|0,82
|BIST TİCARET
|318.828
|0,85
|BIST İLETİŞİM
|41.056
|8,98
|BIST SPOR
|77.473
|3,26
|BIST İNŞAAT
|111.518
|0,81
|BIST MALİ
|119.845
|0,39
|BIST BANKA
|126.419
|0,35
|BIST SİGORTA
|456.990
|-0,47
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.909
|0,46
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.843
|0,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.810
|-0,07
|BIST TEKNOLOJİ
|153.343
|1,64
|BIST BİLİŞİM
|48.633
|0,01
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|77.430
|1,79
Kaynak: AA