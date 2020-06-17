Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 254.084 3,41
BIST SINAİ 142.806 0,12
BIST GIDA, İÇECEK 151.787 0,85
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
17.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|254.084
|3,41
|BIST SINAİ
|142.806
|0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|151.787
|0,85
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.340
|-0,20
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|98.442
|0,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.168
|0,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|96.662
|0,71
|BIST METAL ANA
|235.284
|-0,70
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|178.609
|0,44
|BIST MADENCİLİK
|123.513
|0,16
|BIST HİZMETLER
|99.900
|0,88
|BIST ELEKTRİK
|5.304
|-0,37
|BIST ULAŞTIRMA
|147.768
|-1,29
|BIST TURİZM
|15.470
|-0,96
|BIST TİCARET
|316.151
|2,36
|BIST İLETİŞİM
|37.671
|0,11
|BIST SPOR
|75.030
|2,89
|BIST İNŞAAT
|110.620
|0,24
|BIST MALİ
|119.382
|-0,45
|BIST BANKA
|125.972
|-0,61
|BIST SİGORTA
|459.165
|1,50
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.524
|-1,29
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.255
|-0,33
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.842
|-0,60
|BIST TEKNOLOJİ
|150.871
|-1,41
|BIST BİLİŞİM
|48.630
|0,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|76.069
|-0,83
Kaynak: AA