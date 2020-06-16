Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 245.712 3,84
BIST SINAİ 142.631 1,45
BIST GIDA, İÇECEK 150.505 2,16
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
16.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|245.712
|3,84
|BIST SINAİ
|142.631
|1,45
|BIST GIDA, İÇECEK
|150.505
|2,16
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.456
|0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|98.293
|0,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.088
|1,79
|BIST TAŞ, TOPRAK
|95.985
|1,79
|BIST METAL ANA
|236.935
|0,71
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|177.822
|2,11
|BIST MADENCİLİK
|123.320
|-0,21
|BIST HİZMETLER
|99.025
|1,11
|BIST ELEKTRİK
|5.324
|2,47
|BIST ULAŞTIRMA
|149.693
|0,53
|BIST TURİZM
|15.620
|0,64
|BIST TİCARET
|308.864
|0,25
|BIST İLETİŞİM
|37.630
|2,21
|BIST SPOR
|72.924
|4,23
|BIST İNŞAAT
|110.351
|2,10
|BIST MALİ
|119.926
|1,47
|BIST BANKA
|126.739
|1,52
|BIST SİGORTA
|452.396
|0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.615
|0,34
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.565
|1,17
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|48.129
|2,68
|BIST TEKNOLOJİ
|153.032
|2,00
|BIST BİLİŞİM
|48.581
|2,70
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|76.708
|0,78
Kaynak: AA