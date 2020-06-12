Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 228.615 2,93
BIST SINAİ 140.819 0,61
BIST GIDA, İÇECEK 145.900 0,38
BIST TEKSTIL, DERİ 56.
12.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:37
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|228.615
|2,93
|BIST SINAİ
|140.819
|0,61
|BIST GIDA, İÇECEK
|145.900
|0,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|56.668
|-0,81
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|95.902
|1,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.259
|1,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|94.629
|0,62
|BIST METAL ANA
|237.752
|-0,30
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|175.908
|1,62
|BIST MADENCİLİK
|121.334
|-1,42
|BIST HİZMETLER
|97.377
|0,84
|BIST ELEKTRİK
|5.193
|1,14
|BIST ULAŞTIRMA
|151.473
|1,75
|BIST TURİZM
|15.694
|-1,18
|BIST TİCARET
|305.039
|1,28
|BIST İLETİŞİM
|36.400
|-0,59
|BIST SPOR
|71.507
|1,05
|BIST İNŞAAT
|105.538
|0,75
|BIST MALİ
|118.692
|0,60
|BIST BANKA
|126.183
|0,18
|BIST SİGORTA
|445.088
|1,74
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.916
|1,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.352
|1,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.885
|0,03
|BIST TEKNOLOJİ
|151.433
|0,00
|BIST BİLİŞİM
|48.006
|0,27
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|75.685
|1,48
Kaynak: AA