Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 222.105 1,05
BIST SINAİ 139.970 -0,20
BIST GIDA, İÇECEK 145.347 -0,87
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
11.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|222.105
|1,05
|BIST SINAİ
|139.970
|-0,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|145.347
|-0,87
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.133
|1,79
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|94.361
|-1,32
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.666
|-0,03
|BIST TAŞ, TOPRAK
|94.045
|0,19
|BIST METAL ANA
|238.460
|-0,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|173.107
|-0,42
|BIST MADENCİLİK
|123.083
|0,80
|BIST HİZMETLER
|96.561
|-0,65
|BIST ELEKTRİK
|5.134
|-0,01
|BIST ULAŞTIRMA
|148.867
|-1,46
|BIST TURİZM
|15.881
|2,74
|BIST TİCARET
|301.189
|-1,37
|BIST İLETİŞİM
|36.616
|0,54
|BIST SPOR
|70.764
|-2,56
|BIST İNŞAAT
|104.749
|0,45
|BIST MALİ
|117.985
|-0,68
|BIST BANKA
|125.963
|-0,73
|BIST SİGORTA
|437.486
|0,47
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.984
|-2,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.167
|-0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.869
|-0,45
|BIST TEKNOLOJİ
|151.438
|0,39
|BIST BİLİŞİM
|47.877
|0,99
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|74.580
|0,41
Kaynak: AA