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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 222.105 1,05
BIST SINAİ 139.970 -0,20
BIST GIDA, İÇECEK 145.347 -0,87
BIST TEKSTIL, DERİ 57.

Borsada endekslerin değişimi
11.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:39

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 222.105 1,05
BIST SINAİ 139.970 -0,20
BIST GIDA, İÇECEK 145.347 -0,87
BIST TEKSTIL, DERİ 57.133 1,79
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 94.361 -1,32
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.666 -0,03
BIST TAŞ, TOPRAK 94.045 0,19
BIST METAL ANA 238.460 -0,42
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 173.107 -0,42
BIST MADENCİLİK 123.083 0,80
BIST HİZMETLER 96.561 -0,65
BIST ELEKTRİK 5.134 -0,01
BIST ULAŞTIRMA 148.867 -1,46
BIST TURİZM 15.881 2,74
BIST TİCARET 301.189 -1,37
BIST İLETİŞİM 36.616 0,54
BIST SPOR 70.764 -2,56
BIST İNŞAAT 104.749 0,45
BIST MALİ 117.985 -0,68
BIST BANKA 125.963 -0,73
BIST SİGORTA 437.486 0,47
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.984 -2,22
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.167 -0,72
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.869 -0,45
BIST TEKNOLOJİ 151.438 0,39
BIST BİLİŞİM 47.877 0,99
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 74.580 0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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