Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 219.791 2,46
BIST SINAİ 140.257 0,70
BIST GIDA, İÇECEK 146.629 0,20
BIST TEKSTIL, DERİ 56.
10.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|219.791
|2,46
|BIST SINAİ
|140.257
|0,70
|BIST GIDA, İÇECEK
|146.629
|0,20
|BIST TEKSTIL, DERİ
|56.128
|2,98
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|95.626
|-0,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.698
|0,51
|BIST TAŞ, TOPRAK
|93.866
|1,55
|BIST METAL ANA
|239.470
|0,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|173.839
|1,01
|BIST MADENCİLİK
|122.112
|1,04
|BIST HİZMETLER
|97.188
|0,24
|BIST ELEKTRİK
|5.134
|-0,28
|BIST ULAŞTIRMA
|151.067
|0,65
|BIST TURİZM
|15.457
|4,44
|BIST TİCARET
|305.375
|-0,04
|BIST İLETİŞİM
|36.418
|0,07
|BIST SPOR
|72.626
|0,12
|BIST İNŞAAT
|104.282
|0,16
|BIST MALİ
|118.797
|0,72
|BIST BANKA
|126.893
|0,39
|BIST SİGORTA
|435.447
|1,77
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.848
|0,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.831
|0,46
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.083
|2,87
|BIST TEKNOLOJİ
|150.851
|1,30
|BIST BİLİŞİM
|47.407
|0,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|74.279
|0,53
Kaynak: AA