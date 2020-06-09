Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 214.521 2,20
BIST SINAİ 139.282 -0,18
BIST GIDA, İÇECEK 146.341 -0,06
BIST TEKSTIL, DERİ 54.
09.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|214.521
|2,20
|BIST SINAİ
|139.282
|-0,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|146.341
|-0,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|54.506
|0,96
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|95.713
|-0,02
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.117
|-0,54
|BIST TAŞ, TOPRAK
|92.435
|-0,26
|BIST METAL ANA
|238.571
|-0,71
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|172.094
|-0,16
|BIST MADENCİLİK
|120.860
|2,18
|BIST HİZMETLER
|96.955
|0,09
|BIST ELEKTRİK
|5.149
|-0,20
|BIST ULAŞTIRMA
|150.098
|-0,66
|BIST TURİZM
|14.800
|-1,68
|BIST TİCARET
|305.484
|0,98
|BIST İLETİŞİM
|36.391
|-1,65
|BIST SPOR
|72.536
|3,29
|BIST İNŞAAT
|104.116
|0,83
|BIST MALİ
|117.943
|-0,44
|BIST BANKA
|126.395
|-0,83
|BIST SİGORTA
|427.890
|-0,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.079
|2,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.407
|-0,75
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|45.769
|2,30
|BIST TEKNOLOJİ
|148.910
|-0,45
|BIST BİLİŞİM
|47.286
|-1,05
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|73.889
|1,44
Kaynak: AA