Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 209.894 2,13
BIST SINAİ 139.538 0,19
BIST GIDA, İÇECEK 146.435 -0,26
BIST TEKSTIL, DERİ 53.
08.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:37
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|209.894
|2,13
|BIST SINAİ
|139.538
|0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|146.435
|-0,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|53.989
|0,95
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|95.736
|0,39
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.731
|0,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|92.680
|0,06
|BIST METAL ANA
|240.266
|0,39
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|172.367
|1,01
|BIST MADENCİLİK
|118.278
|-1,99
|BIST HİZMETLER
|96.873
|-0,81
|BIST ELEKTRİK
|5.160
|-0,85
|BIST ULAŞTIRMA
|151.092
|-0,61
|BIST TURİZM
|15.053
|3,67
|BIST TİCARET
|302.532
|-1,67
|BIST İLETİŞİM
|37.003
|-0,73
|BIST SPOR
|70.224
|6,22
|BIST İNŞAAT
|103.257
|0,95
|BIST MALİ
|118.468
|0,02
|BIST BANKA
|127.458
|-0,34
|BIST SİGORTA
|429.030
|1,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.411
|0,03
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.109
|-0,13
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.738
|2,16
|BIST TEKNOLOJİ
|149.591
|-0,69
|BIST BİLİŞİM
|47.785
|-0,98
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.840
|-0,07
Kaynak: AA