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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 200.885 -1,64
BIST SINAİ 138.259 0,03
BIST GIDA, İÇECEK 146.755 -0,47
BIST TEKSTIL, DERİ 53.

Borsada endekslerin değişimi
04.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:41

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 200.885 -1,64
BIST SINAİ 138.259 0,03
BIST GIDA, İÇECEK 146.755 -0,47
BIST TEKSTIL, DERİ 53.049 0,87
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 93.231 -0,78
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.159 -0,11
BIST TAŞ, TOPRAK 93.121 0,29
BIST METAL ANA 236.077 0,60
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 169.944 -0,15
BIST MADENCİLİK 120.773 -0,17
BIST HİZMETLER 98.167 1,64
BIST ELEKTRİK 5.186 -1,08
BIST ULAŞTIRMA 150.682 0,15
BIST TURİZM 14.209 0,77
BIST TİCARET 316.650 3,65
BIST İLETİŞİM 36.399 0,64
BIST SPOR 68.391 -1,75
BIST İNŞAAT 101.711 0,36
BIST MALİ 117.465 -0,39
BIST BANKA 126.367 -0,46
BIST SİGORTA 420.748 -0,35
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.966 -0,88
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.608 -0,39
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.011 -0,15
BIST TEKNOLOJİ 150.458 -0,38
BIST BİLİŞİM 48.746 -0,67
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.606 -0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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