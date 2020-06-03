Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 204.231 -1,06
BIST SINAİ 138.223 0,52
BIST GIDA, İÇECEK 147.451 2,07
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
03.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|204.231
|-1,06
|BIST SINAİ
|138.223
|0,52
|BIST GIDA, İÇECEK
|147.451
|2,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.593
|1,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|93.965
|-0,02
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.289
|-1,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|92.854
|0,02
|BIST METAL ANA
|234.675
|1,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|170.200
|1,49
|BIST MADENCİLİK
|120.980
|-1,64
|BIST HİZMETLER
|96.587
|1,47
|BIST ELEKTRİK
|5.243
|3,29
|BIST ULAŞTIRMA
|150.454
|-0,37
|BIST TURİZM
|14.101
|0,89
|BIST TİCARET
|305.512
|2,79
|BIST İLETİŞİM
|36.168
|0,62
|BIST SPOR
|69.609
|-0,21
|BIST İNŞAAT
|101.343
|-0,58
|BIST MALİ
|117.928
|1,15
|BIST BANKA
|126.955
|1,33
|BIST SİGORTA
|422.215
|0,88
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.684
|-1,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.971
|1,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.079
|0,05
|BIST TEKNOLOJİ
|151.039
|-1,17
|BIST BİLİŞİM
|49.076
|2,18
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|73.117
|1,25
Kaynak: AA