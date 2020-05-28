Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 214.306 -4,13
BIST SINAİ 134.970 0,04
BIST GIDA, İÇECEK 145.694 -2,62
BIST TEKSTIL, DERİ 49.
28.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|214.306
|-4,13
|BIST SINAİ
|134.970
|0,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|145.694
|-2,62
|BIST TEKSTIL, DERİ
|49.897
|0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|91.980
|-2,49
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.875
|0,72
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.958
|0,12
|BIST METAL ANA
|225.997
|-0,46
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|165.586
|0,81
|BIST MADENCİLİK
|123.829
|2,82
|BIST HİZMETLER
|93.930
|-0,44
|BIST ELEKTRİK
|4.920
|-1,05
|BIST ULAŞTIRMA
|151.399
|1,76
|BIST TURİZM
|13.704
|-3,39
|BIST TİCARET
|290.833
|-1,58
|BIST İLETİŞİM
|35.766
|-0,27
|BIST SPOR
|63.226
|2,77
|BIST İNŞAAT
|104.097
|-0,04
|BIST MALİ
|112.371
|0,87
|BIST BANKA
|120.896
|1,22
|BIST SİGORTA
|407.501
|-2,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|80.892
|-2,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.129
|0,90
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.724
|0,60
|BIST TEKNOLOJİ
|145.290
|-1,16
|BIST BİLİŞİM
|48.854
|-3,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.009
|-2,23
Kaynak: AA