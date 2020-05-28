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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 214.306 -4,13
BIST SINAİ 134.970 0,04
BIST GIDA, İÇECEK 145.694 -2,62
BIST TEKSTIL, DERİ 49.

Borsada endekslerin değişimi
28.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:47

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 214.306 -4,13
BIST SINAİ 134.970 0,04
BIST GIDA, İÇECEK 145.694 -2,62
BIST TEKSTIL, DERİ 49.897 0,41
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 91.980 -2,49
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.875 0,72
BIST TAŞ, TOPRAK 88.958 0,12
BIST METAL ANA 225.997 -0,46
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 165.586 0,81
BIST MADENCİLİK 123.829 2,82
BIST HİZMETLER 93.930 -0,44
BIST ELEKTRİK 4.920 -1,05
BIST ULAŞTIRMA 151.399 1,76
BIST TURİZM 13.704 -3,39
BIST TİCARET 290.833 -1,58
BIST İLETİŞİM 35.766 -0,27
BIST SPOR 63.226 2,77
BIST İNŞAAT 104.097 -0,04
BIST MALİ 112.371 0,87
BIST BANKA 120.896 1,22
BIST SİGORTA 407.501 -2,33
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.892 -2,67
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.129 0,90
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.724 0,60
BIST TEKNOLOJİ 145.290 -1,16
BIST BİLİŞİM 48.854 -3,34
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.009 -2,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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