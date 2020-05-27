Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 223.542 -2,68
BIST SINAİ 134.918 1,90
BIST GIDA, İÇECEK 149.613 3,59
BIST TEKSTIL, DERİ 49.
27.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:57
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|223.542
|-2,68
|BIST SINAİ
|134.918
|1,90
|BIST GIDA, İÇECEK
|149.613
|3,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|49.691
|1,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|94.330
|2,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.084
|2,03
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.853
|0,52
|BIST METAL ANA
|227.041
|1,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|164.255
|2,74
|BIST MADENCİLİK
|120.437
|0,13
|BIST HİZMETLER
|94.344
|1,44
|BIST ELEKTRİK
|4.972
|1,37
|BIST ULAŞTIRMA
|148.782
|9,36
|BIST TURİZM
|14.185
|-0,98
|BIST TİCARET
|295.508
|-0,03
|BIST İLETİŞİM
|35.863
|-1,20
|BIST SPOR
|61.519
|4,37
|BIST İNŞAAT
|104.139
|3,08
|BIST MALİ
|111.400
|1,73
|BIST BANKA
|119.443
|1,17
|BIST SİGORTA
|417.208
|1,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.113
|1,46
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.336
|2,34
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.481
|2,77
|BIST TEKNOLOJİ
|146.993
|2,76
|BIST BİLİŞİM
|50.542
|2,81
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|73.655
|0,97
Kaynak: AA