Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 229.707 -2,64
BIST SINAİ 132.399 0,09
BIST GIDA, İÇECEK 144.427 1,76
BIST TEKSTIL, DERİ 49.
22.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:03
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|229.707
|-2,64
|BIST SINAİ
|132.399
|0,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|144.427
|1,76
|BIST TEKSTIL, DERİ
|49.090
|-0,70
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.469
|0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.895
|0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.392
|-1,13
|BIST METAL ANA
|224.525
|-0,82
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|159.879
|0,23
|BIST MADENCİLİK
|120.278
|-0,86
|BIST HİZMETLER
|93.003
|0,93
|BIST ELEKTRİK
|4.905
|0,36
|BIST ULAŞTIRMA
|136.044
|0,73
|BIST TURİZM
|14.325
|1,33
|BIST TİCARET
|295.585
|1,52
|BIST İLETİŞİM
|36.298
|0,34
|BIST SPOR
|58.944
|0,50
|BIST İNŞAAT
|101.030
|0,79
|BIST MALİ
|109.503
|0,20
|BIST BANKA
|118.059
|-0,21
|BIST SİGORTA
|412.650
|1,57
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.917
|2,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.315
|0,50
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.388
|0,35
|BIST TEKNOLOJİ
|143.049
|-0,75
|BIST BİLİŞİM
|49.162
|-0,37
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.948
|0,99
Kaynak: AA