Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 235.931 -3,72
BIST SINAİ 132.286 0,16
BIST GIDA, İÇECEK 141.925 0,23
BIST TEKSTIL, DERİ 49.
21.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|235.931
|-3,72
|BIST SINAİ
|132.286
|0,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|141.925
|0,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|49.435
|-1,76
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.289
|0,05
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.331
|-1,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|89.400
|-1,27
|BIST METAL ANA
|226.381
|2,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|159.514
|0,18
|BIST MADENCİLİK
|121.317
|1,82
|BIST HİZMETLER
|92.150
|1,35
|BIST ELEKTRİK
|4.887
|-1,34
|BIST ULAŞTIRMA
|135.055
|1,89
|BIST TURİZM
|14.137
|0,10
|BIST TİCARET
|291.155
|2,25
|BIST İLETİŞİM
|36.175
|0,94
|BIST SPOR
|58.650
|1,01
|BIST İNŞAAT
|100.236
|-0,60
|BIST MALİ
|109.282
|-0,20
|BIST BANKA
|118.311
|-0,49
|BIST SİGORTA
|406.274
|1,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|80.263
|-2,76
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.886
|0,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.252
|-0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|144.137
|-0,20
|BIST BİLİŞİM
|49.344
|-0,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.235
|-4,07
Kaynak: AA