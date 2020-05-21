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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 235.931 -3,72
BIST SINAİ 132.286 0,16
BIST GIDA, İÇECEK 141.925 0,23
BIST TEKSTIL, DERİ 49.

Borsada endekslerin değişimi
21.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:39

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 235.931 -3,72
BIST SINAİ 132.286 0,16
BIST GIDA, İÇECEK 141.925 0,23
BIST TEKSTIL, DERİ 49.435 -1,76
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.289 0,05
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.331 -1,22
BIST TAŞ, TOPRAK 89.400 -1,27
BIST METAL ANA 226.381 2,03
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 159.514 0,18
BIST MADENCİLİK 121.317 1,82
BIST HİZMETLER 92.150 1,35
BIST ELEKTRİK 4.887 -1,34
BIST ULAŞTIRMA 135.055 1,89
BIST TURİZM 14.137 0,10
BIST TİCARET 291.155 2,25
BIST İLETİŞİM 36.175 0,94
BIST SPOR 58.650 1,01
BIST İNŞAAT 100.236 -0,60
BIST MALİ 109.282 -0,20
BIST BANKA 118.311 -0,49
BIST SİGORTA 406.274 1,17
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.263 -2,76
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.886 0,22
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.252 -0,41
BIST TEKNOLOJİ 144.137 -0,20
BIST BİLİŞİM 49.344 -0,34
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.235 -4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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