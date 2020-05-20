Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 245.045 3,97
BIST SINAİ 132.073 0,84
BIST GIDA, İÇECEK 141.601 0,18
BIST TEKSTIL, DERİ 50.
20.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:02
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|245.045
|3,97
|BIST SINAİ
|132.073
|0,84
|BIST GIDA, İÇECEK
|141.601
|0,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|50.323
|3,32
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.239
|-1,04
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.661
|1,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|90.551
|3,74
|BIST METAL ANA
|221.867
|0,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|159.223
|0,91
|BIST MADENCİLİK
|119.153
|-0,48
|BIST HİZMETLER
|90.921
|-0,63
|BIST ELEKTRİK
|4.953
|-0,57
|BIST ULAŞTIRMA
|132.550
|-0,19
|BIST TURİZM
|14.122
|2,26
|BIST TİCARET
|284.759
|-1,85
|BIST İLETİŞİM
|35.839
|0,64
|BIST SPOR
|58.065
|2,38
|BIST İNŞAAT
|100.837
|-0,75
|BIST MALİ
|109.502
|0,57
|BIST BANKA
|118.895
|-0,01
|BIST SİGORTA
|401.574
|3,82
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.539
|0,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.694
|0,80
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.415
|2,00
|BIST TEKNOLOJİ
|144.430
|1,17
|BIST BİLİŞİM
|49.512
|0,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|75.299
|4,51
Kaynak: AA