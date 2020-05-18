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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 235.693 -2,38
BIST SINAİ 130.966 0,85
BIST GIDA, İÇECEK 141.350 1,30
BIST TEKSTIL, DERİ 48.

Borsada endekslerin değişimi
18.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:46

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 235.693 -2,38
BIST SINAİ 130.966 0,85
BIST GIDA, İÇECEK 141.350 1,30
BIST TEKSTIL, DERİ 48.704 2,52
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 93.210 0,96
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.517 -0,42
BIST TAŞ, TOPRAK 87.288 4,11
BIST METAL ANA 221.073 0,75
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 157.779 2,22
BIST MADENCİLİK 119.725 -1,37
BIST HİZMETLER 91.501 4,66
BIST ELEKTRİK 4.982 3,28
BIST ULAŞTIRMA 132.802 3,17
BIST TURİZM 13.811 4,43
BIST TİCARET 290.139 7,35
BIST İLETİŞİM 35.610 3,14
BIST SPOR 56.713 1,05
BIST İNŞAAT 101.603 0,30
BIST MALİ 108.879 1,40
BIST BANKA 118.905 0,72
BIST SİGORTA 386.798 1,54
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.538 3,55
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.011 2,01
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.640 2,53
BIST TEKNOLOJİ 142.759 1,25
BIST BİLİŞİM 49.132 1,40
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.052 4,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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