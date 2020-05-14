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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 248.909 -4,55
BIST SINAİ 129.519 -1,17
BIST GIDA, İÇECEK 137.740 -0,67
BIST TEKSTIL, DERİ 46.

Borsada endekslerin değişimi
14.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:58

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 248.909 -4,55
BIST SINAİ 129.519 -1,17
BIST GIDA, İÇECEK 137.740 -0,67
BIST TEKSTIL, DERİ 46.756 0,15
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 91.460 -1,38
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.567 -2,01
BIST TAŞ, TOPRAK 82.895 -1,16
BIST METAL ANA 220.549 -1,22
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 152.953 -0,69
BIST MADENCİLİK 120.155 -0,07
BIST HİZMETLER 85.991 0,03
BIST ELEKTRİK 4.737 -0,18
BIST ULAŞTIRMA 126.999 -0,86
BIST TURİZM 13.050 -2,08
BIST TİCARET 261.219 1,66
BIST İLETİŞİM 34.698 -1,27
BIST SPOR 56.455 -0,64
BIST İNŞAAT 101.244 -1,29
BIST MALİ 107.004 -1,69
BIST BANKA 117.473 -2,29
BIST SİGORTA 378.462 -0,30
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 77.236 -2,90
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.313 -1,08
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.525 -1,08
BIST TEKNOLOJİ 141.978 1,95
BIST BİLİŞİM 48.260 1,94
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.335 -2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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