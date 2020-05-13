Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 260.781 4,70
BIST SINAİ 131.046 1,35
BIST GIDA, İÇECEK 138.671 1,55
BIST TEKSTIL, DERİ 46.
13.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|260.781
|4,70
|BIST SINAİ
|131.046
|1,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|138.671
|1,55
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.685
|1,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.737
|1,65
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.798
|1,33
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.866
|0,42
|BIST METAL ANA
|223.277
|1,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|154.016
|1,41
|BIST MADENCİLİK
|120.236
|2,46
|BIST HİZMETLER
|85.966
|0,52
|BIST ELEKTRİK
|4.745
|0,85
|BIST ULAŞTIRMA
|128.107
|-0,45
|BIST TURİZM
|13.327
|-1,06
|BIST TİCARET
|256.943
|1,17
|BIST İLETİŞİM
|35.145
|0,19
|BIST SPOR
|56.817
|-0,70
|BIST İNŞAAT
|102.570
|0,69
|BIST MALİ
|108.840
|-0,17
|BIST BANKA
|120.221
|-0,30
|BIST SİGORTA
|379.584
|0,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|79.545
|3,30
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.224
|-0,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.934
|-0,66
|BIST TEKNOLOJİ
|139.261
|3,05
|BIST BİLİŞİM
|47.339
|0,20
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|69.763
|2,36
Kaynak: AA