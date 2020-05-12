Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 249.066 4,70
BIST SINAİ 129.299 1,90
BIST GIDA, İÇECEK 136.548 1,32
BIST TEKSTIL, DERİ 46.
12.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|249.066
|4,70
|BIST SINAİ
|129.299
|1,90
|BIST GIDA, İÇECEK
|136.548
|1,32
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.034
|2,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|91.230
|2,50
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.339
|1,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.514
|1,17
|BIST METAL ANA
|220.935
|1,66
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|151.873
|2,37
|BIST MADENCİLİK
|117.350
|4,89
|BIST HİZMETLER
|85.518
|1,99
|BIST ELEKTRİK
|4.705
|2,28
|BIST ULAŞTIRMA
|128.684
|-0,06
|BIST TURİZM
|13.470
|3,92
|BIST TİCARET
|253.974
|2,17
|BIST İLETİŞİM
|35.079
|3,52
|BIST SPOR
|57.218
|1,20
|BIST İNŞAAT
|101.867
|0,55
|BIST MALİ
|109.028
|1,58
|BIST BANKA
|120.586
|1,23
|BIST SİGORTA
|379.595
|0,86
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|77.005
|-3,35
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.245
|2,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.188
|2,56
|BIST TEKNOLOJİ
|135.134
|2,00
|BIST BİLİŞİM
|47.246
|1,84
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|68.152
|0,52
Kaynak: AA