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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 237.883 4,29
BIST SINAİ 126.886 -0,38
BIST GIDA, İÇECEK 134.763 -1,54
BIST TEKSTIL, DERİ 44.

Borsada endekslerin değişimi
11.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:38

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 237.883 4,29
BIST SINAİ 126.886 -0,38
BIST GIDA, İÇECEK 134.763 -1,54
BIST TEKSTIL, DERİ 44.994 0,19
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 89.003 1,03
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.804 0,97
BIST TAŞ, TOPRAK 82.551 0,93
BIST METAL ANA 217.337 -1,73
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 148.361 0,10
BIST MADENCİLİK 111.874 -2,09
BIST HİZMETLER 83.845 0,20
BIST ELEKTRİK 4.600 0,52
BIST ULAŞTIRMA 128.758 -0,13
BIST TURİZM 12.962 1,00
BIST TİCARET 248.583 0,68
BIST İLETİŞİM 33.884 -0,66
BIST SPOR 56.539 -3,06
BIST İNŞAAT 101.305 0,49
BIST MALİ 107.331 0,22
BIST BANKA 119.116 -0,24
BIST SİGORTA 376.373 -0,83
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 79.675 7,39
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.493 0,59
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.235 0,78
BIST TEKNOLOJİ 132.484 0,98
BIST BİLİŞİM 46.394 0,26
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.796 1,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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