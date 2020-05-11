Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 237.883 4,29
BIST SINAİ 126.886 -0,38
BIST GIDA, İÇECEK 134.763 -1,54
BIST TEKSTIL, DERİ 44.
11.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|237.883
|4,29
|BIST SINAİ
|126.886
|-0,38
|BIST GIDA, İÇECEK
|134.763
|-1,54
|BIST TEKSTIL, DERİ
|44.994
|0,19
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|89.003
|1,03
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.804
|0,97
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.551
|0,93
|BIST METAL ANA
|217.337
|-1,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|148.361
|0,10
|BIST MADENCİLİK
|111.874
|-2,09
|BIST HİZMETLER
|83.845
|0,20
|BIST ELEKTRİK
|4.600
|0,52
|BIST ULAŞTIRMA
|128.758
|-0,13
|BIST TURİZM
|12.962
|1,00
|BIST TİCARET
|248.583
|0,68
|BIST İLETİŞİM
|33.884
|-0,66
|BIST SPOR
|56.539
|-3,06
|BIST İNŞAAT
|101.305
|0,49
|BIST MALİ
|107.331
|0,22
|BIST BANKA
|119.116
|-0,24
|BIST SİGORTA
|376.373
|-0,83
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|79.675
|7,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.493
|0,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.235
|0,78
|BIST TEKNOLOJİ
|132.484
|0,98
|BIST BİLİŞİM
|46.394
|0,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|67.796
|1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA