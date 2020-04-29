Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 195.686 4,17
BIST SINAİ 130.430 2,02
BIST GIDA, İÇECEK 147.598 1,94
BIST TEKSTIL, DERİ 46.
29.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|195.686
|4,17
|BIST SINAİ
|130.430
|2,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|147.598
|1,94
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.383
|1,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.479
|-0,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.313
|2,60
|BIST TAŞ, TOPRAK
|80.273
|0,31
|BIST METAL ANA
|222.122
|3,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|158.186
|1,40
|BIST MADENCİLİK
|114.281
|0,23
|BIST HİZMETLER
|87.615
|-0,17
|BIST ELEKTRİK
|4.600
|2,82
|BIST ULAŞTIRMA
|130.425
|-0,63
|BIST TURİZM
|12.454
|-0,69
|BIST TİCARET
|267.783
|-0,77
|BIST İLETİŞİM
|35.657
|0,32
|BIST SPOR
|57.539
|1,26
|BIST İNŞAAT
|101.235
|1,11
|BIST MALİ
|110.327
|1,10
|BIST BANKA
|124.790
|1,05
|BIST SİGORTA
|385.169
|0,56
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|71.122
|0,84
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.315
|1,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.613
|1,41
|BIST TEKNOLOJİ
|136.154
|0,59
|BIST BİLİŞİM
|48.364
|1,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|68.181
|1,08
Kaynak: AA