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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 195.686 4,17
BIST SINAİ 130.430 2,02
BIST GIDA, İÇECEK 147.598 1,94
BIST TEKSTIL, DERİ 46.

Borsada endekslerin değişimi
29.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:42

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 195.686 4,17
BIST SINAİ 130.430 2,02
BIST GIDA, İÇECEK 147.598 1,94
BIST TEKSTIL, DERİ 46.383 1,22
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.479 -0,23
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.313 2,60
BIST TAŞ, TOPRAK 80.273 0,31
BIST METAL ANA 222.122 3,17
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 158.186 1,40
BIST MADENCİLİK 114.281 0,23
BIST HİZMETLER 87.615 -0,17
BIST ELEKTRİK 4.600 2,82
BIST ULAŞTIRMA 130.425 -0,63
BIST TURİZM 12.454 -0,69
BIST TİCARET 267.783 -0,77
BIST İLETİŞİM 35.657 0,32
BIST SPOR 57.539 1,26
BIST İNŞAAT 101.235 1,11
BIST MALİ 110.327 1,10
BIST BANKA 124.790 1,05
BIST SİGORTA 385.169 0,56
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 71.122 0,84
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.315 1,09
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.613 1,41
BIST TEKNOLOJİ 136.154 0,59
BIST BİLİŞİM 48.364 1,45
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.181 1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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