Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 180.488 5,86
BIST SINAİ 128.044 2,37
BIST GIDA, İÇECEK 144.142 1,74
BIST TEKSTIL, DERİ 44.
27.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|180.488
|5,86
|BIST SINAİ
|128.044
|2,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|144.142
|1,74
|BIST TEKSTIL, DERİ
|44.761
|3,63
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|90.809
|2,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.563
|1,68
|BIST TAŞ, TOPRAK
|78.439
|1,92
|BIST METAL ANA
|218.442
|1,70
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|154.669
|3,87
|BIST MADENCİLİK
|116.935
|4,78
|BIST HİZMETLER
|87.211
|2,18
|BIST ELEKTRİK
|4.395
|3,66
|BIST ULAŞTIRMA
|132.464
|6,31
|BIST TURİZM
|12.346
|6,77
|BIST TİCARET
|266.215
|0,65
|BIST İLETİŞİM
|35.432
|2,03
|BIST SPOR
|57.312
|-0,07
|BIST İNŞAAT
|102.018
|0,66
|BIST MALİ
|110.391
|3,22
|BIST BANKA
|125.004
|3,79
|BIST SİGORTA
|386.549
|2,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.844
|2,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.426
|2,54
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.346
|2,73
|BIST TEKNOLOJİ
|136.436
|3,03
|BIST BİLİŞİM
|48.387
|3,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|67.849
|3,08
Kaynak: AA