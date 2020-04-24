Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 170.489 4,01
BIST SINAİ 125.074 0,53
BIST GIDA, İÇECEK 141.671 1,92
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
24.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|170.489
|4,01
|BIST SINAİ
|125.074
|0,53
|BIST GIDA, İÇECEK
|141.671
|1,92
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.192
|1,80
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.529
|1,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|102.840
|1,23
|BIST TAŞ, TOPRAK
|76.959
|0,07
|BIST METAL ANA
|214.795
|-1,13
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|148.909
|-0,17
|BIST MADENCİLİK
|111.606
|1,70
|BIST HİZMETLER
|85.347
|1,09
|BIST ELEKTRİK
|4.240
|3,85
|BIST ULAŞTIRMA
|124.602
|-1,27
|BIST TURİZM
|11.562
|2,45
|BIST TİCARET
|264.483
|2,27
|BIST İLETİŞİM
|34.727
|0,44
|BIST SPOR
|57.352
|0,71
|BIST İNŞAAT
|101.347
|-1,27
|BIST MALİ
|106.953
|0,87
|BIST BANKA
|120.439
|0,82
|BIST SİGORTA
|376.611
|5,25
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.027
|-0,91
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|81.356
|0,65
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|36.352
|0,98
|BIST TEKNOLOJİ
|132.418
|0,24
|BIST BİLİŞİM
|46.930
|1,42
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|65.823
|0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA