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Borsa İstanbul, Ekonomi, Haber

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 170.489 4,01
BIST SINAİ 125.074 0,53
BIST GIDA, İÇECEK 141.671 1,92
BIST TEKSTIL, DERİ 43.

24.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:50
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 170.489 4,01
BIST SINAİ 125.074 0,53
BIST GIDA, İÇECEK 141.671 1,92
BIST TEKSTIL, DERİ 43.192 1,80
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.529 1,54
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.840 1,23
BIST TAŞ, TOPRAK 76.959 0,07
BIST METAL ANA 214.795 -1,13
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 148.909 -0,17
BIST MADENCİLİK 111.606 1,70
BIST HİZMETLER 85.347 1,09
BIST ELEKTRİK 4.240 3,85
BIST ULAŞTIRMA 124.602 -1,27
BIST TURİZM 11.562 2,45
BIST TİCARET 264.483 2,27
BIST İLETİŞİM 34.727 0,44
BIST SPOR 57.352 0,71
BIST İNŞAAT 101.347 -1,27
BIST MALİ 106.953 0,87
BIST BANKA 120.439 0,82
BIST SİGORTA 376.611 5,25
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.027 -0,91
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.356 0,65
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.352 0,98
BIST TEKNOLOJİ 132.418 0,24
BIST BİLİŞİM 46.930 1,42
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 65.823 0,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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