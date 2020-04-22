Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 163.917 3,35
BIST SINAİ 124.416 0,98
BIST GIDA, İÇECEK 139.005 2,27
BIST TEKSTIL, DERİ 42.
22.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:56
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|163.917
|3,35
|BIST SINAİ
|124.416
|0,98
|BIST GIDA, İÇECEK
|139.005
|2,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|42.429
|1,00
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|87.187
|2,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|101.590
|1,65
|BIST TAŞ, TOPRAK
|76.903
|0,33
|BIST METAL ANA
|217.244
|-0,90
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|149.166
|0,87
|BIST MADENCİLİK
|109.738
|2,48
|BIST HİZMETLER
|84.431
|0,92
|BIST ELEKTRİK
|4.083
|1,45
|BIST ULAŞTIRMA
|126.211
|-0,52
|BIST TURİZM
|11.286
|1,28
|BIST TİCARET
|258.609
|0,09
|BIST İLETİŞİM
|34.576
|2,95
|BIST SPOR
|56.949
|4,02
|BIST İNŞAAT
|102.653
|0,34
|BIST MALİ
|106.027
|0,15
|BIST BANKA
|119.463
|-0,43
|BIST SİGORTA
|357.820
|0,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.663
|-0,35
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|80.827
|0,86
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.998
|1,10
|BIST TEKNOLOJİ
|132.105
|2,05
|BIST BİLİŞİM
|46.273
|7,78
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|65.478
|-1,86
Kaynak: AA