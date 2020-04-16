Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 143.695 1,82
BIST SINAİ 120.625 1,20
BIST GIDA, İÇECEK 135.942 1,93
BIST TEKSTIL, DERİ 40.
16.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|143.695
|1,82
|BIST SINAİ
|120.625
|1,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|135.942
|1,93
|BIST TEKSTIL, DERİ
|40.077
|0,65
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|80.644
|1,75
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|98.206
|0,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|73.074
|2,70
|BIST METAL ANA
|212.050
|0,93
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.920
|0,77
|BIST MADENCİLİK
|110.497
|3,53
|BIST HİZMETLER
|82.045
|-0,33
|BIST ELEKTRİK
|3.888
|1,36
|BIST ULAŞTIRMA
|124.616
|-3,39
|BIST TURİZM
|10.548
|-0,17
|BIST TİCARET
|253.932
|0,87
|BIST İLETİŞİM
|33.186
|-0,57
|BIST SPOR
|52.685
|-6,59
|BIST İNŞAAT
|97.038
|-0,17
|BIST MALİ
|104.756
|0,38
|BIST BANKA
|119.569
|0,25
|BIST SİGORTA
|340.092
|0,63
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|64.777
|2,94
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.348
|0,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|34.619
|0,40
|BIST TEKNOLOJİ
|124.151
|0,85
|BIST BİLİŞİM
|38.482
|0,89
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|62.788
|0,62
Kaynak: AA