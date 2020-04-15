Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 141.122 -0,32
BIST SINAİ 119.193 -1,99
BIST GIDA, İÇECEK 133.369 1,10
BIST TEKSTIL, DERİ 39.
15.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|141.122
|-0,32
|BIST SINAİ
|119.193
|-1,99
|BIST GIDA, İÇECEK
|133.369
|1,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|39.818
|-4,75
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|79.259
|-4,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|97.825
|-3,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|71.153
|-1,92
|BIST METAL ANA
|210.091
|-0,37
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.835
|-2,80
|BIST MADENCİLİK
|106.734
|-4,62
|BIST HİZMETLER
|82.317
|-0,92
|BIST ELEKTRİK
|3.836
|-4,28
|BIST ULAŞTIRMA
|128.995
|-6,36
|BIST TURİZM
|10.566
|-5,13
|BIST TİCARET
|251.744
|3,62
|BIST İLETİŞİM
|33.377
|-1,82
|BIST SPOR
|56.401
|-3,20
|BIST İNŞAAT
|97.201
|-5,59
|BIST MALİ
|104.361
|-4,55
|BIST BANKA
|119.270
|-4,93
|BIST SİGORTA
|337.951
|-1,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|62.926
|-5,77
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.014
|-4,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|34.482
|-4,34
|BIST TEKNOLOJİ
|123.104
|-3,82
|BIST BİLİŞİM
|38.141
|-5,50
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|62.398
|-2,18
Kaynak: AA