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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 141.582 2,24
BIST SINAİ 121.617 2,45
BIST GIDA, İÇECEK 131.921 2,16
BIST TEKSTIL, DERİ 41.

14.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:48
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 141.582 2,24
BIST SINAİ 121.617 2,45
BIST GIDA, İÇECEK 131.921 2,16
BIST TEKSTIL, DERİ 41.803 4,40
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 83.186 0,30
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 101.066 1,17
BIST TAŞ, TOPRAK 72.544 1,92
BIST METAL ANA 210.870 2,50
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.917 2,66
BIST MADENCİLİK 111.910 7,82
BIST HİZMETLER 83.084 1,64
BIST ELEKTRİK 4.007 1,11
BIST ULAŞTIRMA 137.757 7,11
BIST TURİZM 11.138 0,59
BIST TİCARET 242.937 0,84
BIST İLETİŞİM 33.994 1,22
BIST SPOR 58.267 5,17
BIST İNŞAAT 102.957 -4,84
BIST MALİ 109.336 1,91
BIST BANKA 125.461 1,00
BIST SİGORTA 341.913 1,58
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 66.777 0,96
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.511 3,74
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.047 0,84
BIST TEKNOLOJİ 127.993 6,37
BIST BİLİŞİM 40.360 0,12
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 63.788 0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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