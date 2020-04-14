Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 141.582 2,24
BIST SINAİ 121.617 2,45
BIST GIDA, İÇECEK 131.921 2,16
BIST TEKSTIL, DERİ 41.
14.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|141.582
|2,24
|BIST SINAİ
|121.617
|2,45
|BIST GIDA, İÇECEK
|131.921
|2,16
|BIST TEKSTIL, DERİ
|41.803
|4,40
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|83.186
|0,30
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|101.066
|1,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|72.544
|1,92
|BIST METAL ANA
|210.870
|2,50
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|145.917
|2,66
|BIST MADENCİLİK
|111.910
|7,82
|BIST HİZMETLER
|83.084
|1,64
|BIST ELEKTRİK
|4.007
|1,11
|BIST ULAŞTIRMA
|137.757
|7,11
|BIST TURİZM
|11.138
|0,59
|BIST TİCARET
|242.937
|0,84
|BIST İLETİŞİM
|33.994
|1,22
|BIST SPOR
|58.267
|5,17
|BIST İNŞAAT
|102.957
|-4,84
|BIST MALİ
|109.336
|1,91
|BIST BANKA
|125.461
|1,00
|BIST SİGORTA
|341.913
|1,58
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|66.777
|0,96
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.511
|3,74
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|36.047
|0,84
|BIST TEKNOLOJİ
|127.993
|6,37
|BIST BİLİŞİM
|40.360
|0,12
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.788
|0,27
Kaynak: AA