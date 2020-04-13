Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 138.474 2,41
BIST SINAİ 118.712 -0,09
BIST GIDA, İÇECEK 129.126 1,64
BIST TEKSTIL, DERİ 40.
13.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|138.474
|2,41
|BIST SINAİ
|118.712
|-0,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|129.126
|1,64
|BIST TEKSTIL, DERİ
|40.041
|1,07
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|82.939
|1,75
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|99.895
|-1,51
|BIST TAŞ, TOPRAK
|71.175
|0,84
|BIST METAL ANA
|205.730
|0,37
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.136
|-0,95
|BIST MADENCİLİK
|103.797
|1,46
|BIST HİZMETLER
|81.744
|1,66
|BIST ELEKTRİK
|3.964
|0,82
|BIST ULAŞTIRMA
|128.615
|5,16
|BIST TURİZM
|11.072
|2,01
|BIST TİCARET
|240.905
|0,81
|BIST İLETİŞİM
|33.586
|0,13
|BIST SPOR
|55.405
|4,38
|BIST İNŞAAT
|108.193
|5,09
|BIST MALİ
|107.286
|-0,49
|BIST BANKA
|124.221
|-1,59
|BIST SİGORTA
|336.606
|1,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|66.143
|-0,31
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.534
|0,97
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.747
|0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|120.328
|-0,08
|BIST BİLİŞİM
|40.312
|1,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.615
|-0,33
Kaynak: AA