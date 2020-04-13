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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 138.474 2,41
BIST SINAİ 118.712 -0,09
BIST GIDA, İÇECEK 129.126 1,64
BIST TEKSTIL, DERİ 40.

13.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:40
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 138.474 2,41
BIST SINAİ 118.712 -0,09
BIST GIDA, İÇECEK 129.126 1,64
BIST TEKSTIL, DERİ 40.041 1,07
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 82.939 1,75
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.895 -1,51
BIST TAŞ, TOPRAK 71.175 0,84
BIST METAL ANA 205.730 0,37
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.136 -0,95
BIST MADENCİLİK 103.797 1,46
BIST HİZMETLER 81.744 1,66
BIST ELEKTRİK 3.964 0,82
BIST ULAŞTIRMA 128.615 5,16
BIST TURİZM 11.072 2,01
BIST TİCARET 240.905 0,81
BIST İLETİŞİM 33.586 0,13
BIST SPOR 55.405 4,38
BIST İNŞAAT 108.193 5,09
BIST MALİ 107.286 -0,49
BIST BANKA 124.221 -1,59
BIST SİGORTA 336.606 1,39
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 66.143 -0,31
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.534 0,97
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.747 0,41
BIST TEKNOLOJİ 120.328 -0,08
BIST BİLİŞİM 40.312 1,10
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 63.615 -0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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