Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 124.270 1,27
BIST SINAİ 116.121 0,76
BIST GIDA, İÇECEK 124.373 0,15
BIST TEKSTIL, DERİ 37.
07.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|124.270
|1,27
|BIST SINAİ
|116.121
|0,76
|BIST GIDA, İÇECEK
|124.373
|0,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.611
|1,35
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|80.800
|1,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|99.010
|1,81
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.786
|-0,34
|BIST METAL ANA
|204.267
|-0,88
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|140.019
|2,06
|BIST MADENCİLİK
|95.028
|0,50
|BIST HİZMETLER
|77.160
|0,15
|BIST ELEKTRİK
|3.874
|-1,61
|BIST ULAŞTIRMA
|113.894
|4,84
|BIST TURİZM
|10.163
|3,34
|BIST TİCARET
|231.774
|-0,95
|BIST İLETİŞİM
|32.418
|0,04
|BIST SPOR
|47.715
|6,59
|BIST İNŞAAT
|95.513
|-2,59
|BIST MALİ
|100.977
|0,06
|BIST BANKA
|115.889
|0,03
|BIST SİGORTA
|320.181
|-0,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|62.140
|-0,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|75.310
|0,38
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|34.609
|-0,81
|BIST TEKNOLOJİ
|114.989
|1,93
|BIST BİLİŞİM
|36.623
|-0,30
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|61.058
|0,38
Kaynak: AA