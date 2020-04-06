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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.716 4,93
BIST SINAİ 115.245 3,33
BIST GIDA, İÇECEK 124.190 2,71
BIST TEKSTIL, DERİ 37.

06.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:40
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.716 4,93
BIST SINAİ 115.245 3,33
BIST GIDA, İÇECEK 124.190 2,71
BIST TEKSTIL, DERİ 37.110 3,86
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 79.574 5,87
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.254 1,91
BIST TAŞ, TOPRAK 69.018 4,35
BIST METAL ANA 206.080 2,63
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.194 5,23
BIST MADENCİLİK 94.552 6,83
BIST HİZMETLER 77.043 2,25
BIST ELEKTRİK 3.937 3,31
BIST ULAŞTIRMA 108.637 4,38
BIST TURİZM 9.835 7,28
BIST TİCARET 234.004 0,96
BIST İLETİŞİM 32.405 1,63
BIST SPOR 44.767 9,93
BIST İNŞAAT 98.050 4,21
BIST MALİ 100.919 3,32
BIST BANKA 115.849 3,15
BIST SİGORTA 320.923 1,56
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 62.162 3,78
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.023 3,72
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.893 3,47
BIST TEKNOLOJİ 112.817 3,20
BIST BİLİŞİM 36.733 5,54
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 60.829 6,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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