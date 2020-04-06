Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.716 4,93
BIST SINAİ 115.245 3,33
BIST GIDA, İÇECEK 124.190 2,71
BIST TEKSTIL, DERİ 37.
06.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|122.716
|4,93
|BIST SINAİ
|115.245
|3,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|124.190
|2,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.110
|3,86
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|79.574
|5,87
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|97.254
|1,91
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.018
|4,35
|BIST METAL ANA
|206.080
|2,63
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.194
|5,23
|BIST MADENCİLİK
|94.552
|6,83
|BIST HİZMETLER
|77.043
|2,25
|BIST ELEKTRİK
|3.937
|3,31
|BIST ULAŞTIRMA
|108.637
|4,38
|BIST TURİZM
|9.835
|7,28
|BIST TİCARET
|234.004
|0,96
|BIST İLETİŞİM
|32.405
|1,63
|BIST SPOR
|44.767
|9,93
|BIST İNŞAAT
|98.050
|4,21
|BIST MALİ
|100.919
|3,32
|BIST BANKA
|115.849
|3,15
|BIST SİGORTA
|320.923
|1,56
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|62.162
|3,78
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|75.023
|3,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|34.893
|3,47
|BIST TEKNOLOJİ
|112.817
|3,20
|BIST BİLİŞİM
|36.733
|5,54
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|60.829
|6,43
Kaynak: AA