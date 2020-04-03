Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 116.948 -0,42
BIST SINAİ 111.531 0,74
BIST GIDA, İÇECEK 120.910 0,04
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
03.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|116.948
|-0,42
|BIST SINAİ
|111.531
|0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|120.910
|0,04
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.731
|-0,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|75.161
|-0,49
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|95.434
|1,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.143
|0,83
|BIST METAL ANA
|200.802
|0,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|130.378
|2,10
|BIST MADENCİLİK
|88.509
|-0,27
|BIST HİZMETLER
|75.345
|-0,49
|BIST ELEKTRİK
|3.811
|0,95
|BIST ULAŞTIRMA
|104.083
|-0,88
|BIST TURİZM
|9.168
|2,11
|BIST TİCARET
|231.782
|-0,79
|BIST İLETİŞİM
|31.883
|-0,21
|BIST SPOR
|40.723
|-6,72
|BIST İNŞAAT
|94.087
|1,40
|BIST MALİ
|97.679
|-0,24
|BIST BANKA
|112.308
|-0,88
|BIST SİGORTA
|315.989
|-0,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|59.900
|-0,80
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|72.331
|0,57
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|33.724
|0,72
|BIST TEKNOLOJİ
|109.317
|0,19
|BIST BİLİŞİM
|34.805
|0,05
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|57.152
|-1,53
Kaynak: AA