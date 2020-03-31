Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.502 6,33
BIST SINAİ 108.216 2,13
BIST GIDA, İÇECEK 119.526 1,71
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
31.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|122.502
|6,33
|BIST SINAİ
|108.216
|2,13
|BIST GIDA, İÇECEK
|119.526
|1,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.872
|4,58
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|76.849
|6,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|89.201
|2,40
|BIST TAŞ, TOPRAK
|64.995
|3,82
|BIST METAL ANA
|197.289
|1,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|126.112
|2,69
|BIST MADENCİLİK
|90.139
|0,71
|BIST HİZMETLER
|75.799
|1,94
|BIST ELEKTRİK
|3.890
|5,34
|BIST ULAŞTIRMA
|106.361
|5,21
|BIST TURİZM
|8.617
|8,37
|BIST TİCARET
|231.083
|0,35
|BIST İLETİŞİM
|31.692
|-0,39
|BIST SPOR
|45.037
|7,68
|BIST İNŞAAT
|97.421
|8,34
|BIST MALİ
|100.184
|2,27
|BIST BANKA
|117.560
|1,44
|BIST SİGORTA
|323.759
|3,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|60.797
|5,30
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|72.344
|3,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|33.384
|3,87
|BIST TEKNOLOJİ
|111.597
|2,49
|BIST BİLİŞİM
|35.812
|4,62
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.877
|7,67
Kaynak: AA