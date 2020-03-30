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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.205 1,41
BIST SINAİ 105.958 0,48
BIST GIDA, İÇECEK 117.520 0,43
BIST TEKSTIL, DERİ 34.

30.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:40
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.205 1,41
BIST SINAİ 105.958 0,48
BIST GIDA, İÇECEK 117.520 0,43
BIST TEKSTIL, DERİ 34.302 0,94
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 72.430 4,15
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 87.106 -0,22
BIST TAŞ, TOPRAK 62.605 1,80
BIST METAL ANA 195.127 1,46
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 122.803 -0,58
BIST MADENCİLİK 89.500 0,42
BIST HİZMETLER 74.355 -0,49
BIST ELEKTRİK 3.692 1,47
BIST ULAŞTIRMA 101.094 -2,79
BIST TURİZM 7.951 3,40
BIST TİCARET 230.280 -0,12
BIST İLETİŞİM 31.815 -0,54
BIST SPOR 41.825 3,24
BIST İNŞAAT 89.918 0,71
BIST MALİ 97.959 0,05
BIST BANKA 115.886 0,56
BIST SİGORTA 313.323 0,67
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.737 -0,61
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 70.105 -1,31
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.140 1,28
BIST TEKNOLOJİ 108.889 0,02
BIST BİLİŞİM 34.230 -1,10
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 54.685 -2,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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