SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 113.605 -1,24
BIST SINAİ 105.449 -3,11
BIST GIDA, İÇECEK 117.023 -4,10
BIST TEKSTIL, DERİ 33.

27.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:34
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 113.605 -1,24
BIST SINAİ 105.449 -3,11
BIST GIDA, İÇECEK 117.023 -4,10
BIST TEKSTIL, DERİ 33.983 -0,53
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 69.543 0,93
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 87.300 -2,82
BIST TAŞ, TOPRAK 61.496 -2,19
BIST METAL ANA 192.318 -3,58
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.514 -1,60
BIST MADENCİLİK 89.122 -6,73
BIST HİZMETLER 74.722 -4,12
BIST ELEKTRİK 3.639 -6,39
BIST ULAŞTIRMA 103.996 -1,28
BIST TURİZM 7.690 -1,24
BIST TİCARET 230.567 -3,18
BIST İLETİŞİM 31.987 -7,25
BIST SPOR 40.510 6,23
BIST İNŞAAT 89.281 -3,14
BIST MALİ 97.908 -3,02
BIST BANKA 115.236 -2,63
BIST SİGORTA 311.251 -2,96
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 58.091 -6,77
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 71.033 -3,97
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.733 -2,08
BIST TEKNOLOJİ 108.867 -4,46
BIST BİLİŞİM 34.609 -3,91
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 56.323 -4,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

BDDK'dan taşıt ve tüketici kredi ertelemelerine ilişkin karar Ekonomi
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredi ertelemelerine ilişkin karar
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Ekonomi
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Ekonomi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Ekonomi
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı
ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe...
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin James Bond Demet Akalın Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Falcao Ali Koç Ersun Yanal Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Polis Instagram İngiltere
Şu an buradasınız: Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 20:46:38. #1.14#
title