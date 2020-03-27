Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 113.605 -1,24
BIST SINAİ 105.449 -3,11
BIST GIDA, İÇECEK 117.023 -4,10
BIST TEKSTIL, DERİ 33.
27.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|113.605
|-1,24
|BIST SINAİ
|105.449
|-3,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|117.023
|-4,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.983
|-0,53
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|69.543
|0,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|87.300
|-2,82
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.496
|-2,19
|BIST METAL ANA
|192.318
|-3,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|123.514
|-1,60
|BIST MADENCİLİK
|89.122
|-6,73
|BIST HİZMETLER
|74.722
|-4,12
|BIST ELEKTRİK
|3.639
|-6,39
|BIST ULAŞTIRMA
|103.996
|-1,28
|BIST TURİZM
|7.690
|-1,24
|BIST TİCARET
|230.567
|-3,18
|BIST İLETİŞİM
|31.987
|-7,25
|BIST SPOR
|40.510
|6,23
|BIST İNŞAAT
|89.281
|-3,14
|BIST MALİ
|97.908
|-3,02
|BIST BANKA
|115.236
|-2,63
|BIST SİGORTA
|311.251
|-2,96
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|58.091
|-6,77
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|71.033
|-3,97
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.733
|-2,08
|BIST TEKNOLOJİ
|108.867
|-4,46
|BIST BİLİŞİM
|34.609
|-3,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|56.323
|-4,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA