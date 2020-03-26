Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.029 5,80
BIST SINAİ 108.833 2,18
BIST GIDA, İÇECEK 122.025 -0,13
BIST TEKSTIL, DERİ 34.
26.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|115.029
|5,80
|BIST SINAİ
|108.833
|2,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.025
|-0,13
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.163
|3,91
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|68.900
|5,84
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|89.831
|2,86
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.874
|3,66
|BIST METAL ANA
|199.453
|0,18
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|125.523
|2,86
|BIST MADENCİLİK
|95.556
|7,17
|BIST HİZMETLER
|77.931
|3,01
|BIST ELEKTRİK
|3.887
|2,97
|BIST ULAŞTIRMA
|105.348
|6,26
|BIST TURİZM
|7.786
|6,85
|BIST TİCARET
|238.136
|1,28
|BIST İLETİŞİM
|34.489
|3,82
|BIST SPOR
|38.133
|9,42
|BIST İNŞAAT
|92.173
|1,19
|BIST MALİ
|100.953
|3,61
|BIST BANKA
|118.344
|3,64
|BIST SİGORTA
|320.736
|-0,58
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|62.311
|0,71
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|73.966
|4,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|32.406
|2,94
|BIST TEKNOLOJİ
|113.946
|4,29
|BIST BİLİŞİM
|36.018
|6,14
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|59.016
|1,00
Kaynak: AA