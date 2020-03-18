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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 92.704 0,02
BIST SINAİ 98.837 -1,54
BIST GIDA, İÇECEK 107.321 -1,08
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

18.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 92.704 0,02
BIST SINAİ 98.837 -1,54
BIST GIDA, İÇECEK 107.321 -1,08
BIST TEKSTIL, DERİ 31.227 -2,96
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 57.748 -2,97
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 78.144 -3,01
BIST TAŞ, TOPRAK 58.500 3,58
BIST METAL ANA 193.007 1,19
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.383 -4,27
BIST MADENCİLİK 74.220 -2,74
BIST HİZMETLER 70.047 1,29
BIST ELEKTRİK 3.664 0,27
BIST ULAŞTIRMA 90.408 -2,43
BIST TURİZM 7.216 -2,65
BIST TİCARET 215.672 5,51
BIST İLETİŞİM 30.916 -1,82
BIST SPOR 34.735 -3,77
BIST İNŞAAT 88.598 0,39
BIST MALİ 97.438 -2,82
BIST BANKA 119.461 -3,59
BIST SİGORTA 309.153 -2,29
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.373 6,23
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 67.080 -2,41
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.646 -0,10
BIST TEKNOLOJİ 96.256 -1,22
BIST BİLİŞİM 26.247 -1,57
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 61.785 5,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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