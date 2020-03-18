Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 92.704 0,02
BIST SINAİ 98.837 -1,54
BIST GIDA, İÇECEK 107.321 -1,08
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
18.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|92.704
|0,02
|BIST SINAİ
|98.837
|-1,54
|BIST GIDA, İÇECEK
|107.321
|-1,08
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.227
|-2,96
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|57.748
|-2,97
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|78.144
|-3,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.500
|3,58
|BIST METAL ANA
|193.007
|1,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|121.383
|-4,27
|BIST MADENCİLİK
|74.220
|-2,74
|BIST HİZMETLER
|70.047
|1,29
|BIST ELEKTRİK
|3.664
|0,27
|BIST ULAŞTIRMA
|90.408
|-2,43
|BIST TURİZM
|7.216
|-2,65
|BIST TİCARET
|215.672
|5,51
|BIST İLETİŞİM
|30.916
|-1,82
|BIST SPOR
|34.735
|-3,77
|BIST İNŞAAT
|88.598
|0,39
|BIST MALİ
|97.438
|-2,82
|BIST BANKA
|119.461
|-3,59
|BIST SİGORTA
|309.153
|-2,29
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.373
|6,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|67.080
|-2,41
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.646
|-0,10
|BIST TEKNOLOJİ
|96.256
|-1,22
|BIST BİLİŞİM
|26.247
|-1,57
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|61.785
|5,34
Kaynak: AA