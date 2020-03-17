Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 92.687 -5,23
BIST SINAİ 100.385 -3,91
BIST GIDA, İÇECEK 108.495 -4,57
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
17.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|92.687
|-5,23
|BIST SINAİ
|100.385
|-3,91
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.495
|-4,57
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.180
|-3,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|59.513
|-1,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|80.567
|-5,23
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.480
|-5,09
|BIST METAL ANA
|190.730
|-1,34
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|126.802
|-4,67
|BIST MADENCİLİK
|76.307
|-4,09
|BIST HİZMETLER
|69.153
|-1,74
|BIST ELEKTRİK
|3.654
|-3,16
|BIST ULAŞTIRMA
|92.658
|-4,65
|BIST TURİZM
|7.412
|-6,16
|BIST TİCARET
|204.418
|-3,81
|BIST İLETİŞİM
|31.488
|3,53
|BIST SPOR
|36.097
|-5,69
|BIST İNŞAAT
|88.251
|0,59
|BIST MALİ
|100.271
|0,24
|BIST BANKA
|123.905
|2,39
|BIST SİGORTA
|316.393
|-3,88
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.123
|5,88
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|68.739
|-2,50
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.675
|-3,25
|BIST TEKNOLOJİ
|97.444
|-4,03
|BIST BİLİŞİM
|26.666
|-3,82
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.651
|4,59
Kaynak: AA