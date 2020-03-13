Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 105.416 2,09
BIST SINAİ 113.976 1,72
BIST GIDA, İÇECEK 125.056 2,95
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
13.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:02
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|105.416
|2,09
|BIST SINAİ
|113.976
|1,72
|BIST GIDA, İÇECEK
|125.056
|2,95
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.770
|4,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|65.211
|4,56
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|92.471
|2,65
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.070
|2,40
|BIST METAL ANA
|208.551
|0,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|146.027
|-0,50
|BIST MADENCİLİK
|88.320
|4,87
|BIST HİZMETLER
|75.770
|0,24
|BIST ELEKTRİK
|3.960
|4,98
|BIST ULAŞTIRMA
|107.905
|7,96
|BIST TURİZM
|8.734
|4,25
|BIST TİCARET
|229.592
|-2,69
|BIST İLETİŞİM
|32.239
|-1,77
|BIST SPOR
|42.415
|4,65
|BIST İNŞAAT
|92.543
|7,13
|BIST MALİ
|109.033
|3,82
|BIST BANKA
|131.976
|3,70
|BIST SİGORTA
|353.817
|-2,69
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|51.514
|8,21
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.236
|4,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|32.940
|4,73
|BIST TEKNOLOJİ
|112.566
|3,11
|BIST BİLİŞİM
|30.573
|-0,62
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.917
|6,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA