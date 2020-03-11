Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 114.135 -1,74
BIST SINAİ 120.920 -2,04
BIST GIDA, İÇECEK 132.634 0,12
BIST TEKSTIL, DERİ 40.
11.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|114.135
|-1,74
|BIST SINAİ
|120.920
|-2,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|132.634
|0,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|40.577
|-5,28
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|71.377
|-3,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|96.273
|-1,97
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.456
|-1,96
|BIST METAL ANA
|219.729
|-3,04
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|160.114
|-2,22
|BIST MADENCİLİK
|91.964
|-1,05
|BIST HİZMETLER
|82.335
|2,27
|BIST ELEKTRİK
|4.167
|-5,42
|BIST ULAŞTIRMA
|113.645
|-4,11
|BIST TURİZM
|9.806
|-7,09
|BIST TİCARET
|254.615
|7,63
|BIST İLETİŞİM
|34.882
|2,24
|BIST SPOR
|49.932
|-8,70
|BIST İNŞAAT
|90.782
|-3,14
|BIST MALİ
|114.074
|-1,01
|BIST BANKA
|138.426
|0,55
|BIST SİGORTA
|376.816
|-0,65
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.069
|-4,59
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.744
|-2,99
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.394
|-3,56
|BIST TEKNOLOJİ
|119.989
|-0,89
|BIST BİLİŞİM
|35.872
|-5,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|65.477
|-7,59
Kaynak: AA