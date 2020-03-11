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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 114.135 -1,74
BIST SINAİ 120.920 -2,04
BIST GIDA, İÇECEK 132.634 0,12
BIST TEKSTIL, DERİ 40.

11.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:30
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 114.135 -1,74
BIST SINAİ 120.920 -2,04
BIST GIDA, İÇECEK 132.634 0,12
BIST TEKSTIL, DERİ 40.577 -5,28
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 71.377 -3,31
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.273 -1,97
BIST TAŞ, TOPRAK 69.456 -1,96
BIST METAL ANA 219.729 -3,04
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 160.114 -2,22
BIST MADENCİLİK 91.964 -1,05
BIST HİZMETLER 82.335 2,27
BIST ELEKTRİK 4.167 -5,42
BIST ULAŞTIRMA 113.645 -4,11
BIST TURİZM 9.806 -7,09
BIST TİCARET 254.615 7,63
BIST İLETİŞİM 34.882 2,24
BIST SPOR 49.932 -8,70
BIST İNŞAAT 90.782 -3,14
BIST MALİ 114.074 -1,01
BIST BANKA 138.426 0,55
BIST SİGORTA 376.816 -0,65
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.069 -4,59
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.744 -2,99
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.394 -3,56
BIST TEKNOLOJİ 119.989 -0,89
BIST BİLİŞİM 35.872 -5,23
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 65.477 -7,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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