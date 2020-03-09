Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 123.962 -8,00
BIST SINAİ 127.078 -5,83
BIST GIDA, İÇECEK 136.948 -6,45
BIST TEKSTIL, DERİ 45.
09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|123.962
|-8,00
|BIST SINAİ
|127.078
|-5,83
|BIST GIDA, İÇECEK
|136.948
|-6,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.046
|-9,82
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|77.237
|-7,69
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|100.892
|-4,32
|BIST TAŞ, TOPRAK
|73.960
|-7,35
|BIST METAL ANA
|227.403
|-5,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|170.223
|-6,04
|BIST MADENCİLİK
|99.657
|-8,84
|BIST HİZMETLER
|83.584
|-5,24
|BIST ELEKTRİK
|4.692
|-4,93
|BIST ULAŞTIRMA
|124.677
|-7,28
|BIST TURİZM
|11.294
|-10,43
|BIST TİCARET
|240.437
|-3,24
|BIST İLETİŞİM
|35.062
|-6,18
|BIST SPOR
|63.581
|-11,81
|BIST İNŞAAT
|102.458
|-5,86
|BIST MALİ
|117.348
|-6,06
|BIST BANKA
|138.528
|-6,46
|BIST SİGORTA
|383.051
|-3,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|61.842
|-10,80
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.596
|-5,14
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.752
|-7,21
|BIST TEKNOLOJİ
|129.848
|-7,16
|BIST BİLİŞİM
|40.661
|-7,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|76.582
|-6,62
Kaynak: AA