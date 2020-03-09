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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 123.962 -8,00
BIST SINAİ 127.078 -5,83
BIST GIDA, İÇECEK 136.948 -6,45
BIST TEKSTIL, DERİ 45.

09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 123.962 -8,00
BIST SINAİ 127.078 -5,83
BIST GIDA, İÇECEK 136.948 -6,45
BIST TEKSTIL, DERİ 45.046 -9,82
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 77.237 -7,69
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.892 -4,32
BIST TAŞ, TOPRAK 73.960 -7,35
BIST METAL ANA 227.403 -5,20
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 170.223 -6,04
BIST MADENCİLİK 99.657 -8,84
BIST HİZMETLER 83.584 -5,24
BIST ELEKTRİK 4.692 -4,93
BIST ULAŞTIRMA 124.677 -7,28
BIST TURİZM 11.294 -10,43
BIST TİCARET 240.437 -3,24
BIST İLETİŞİM 35.062 -6,18
BIST SPOR 63.581 -11,81
BIST İNŞAAT 102.458 -5,86
BIST MALİ 117.348 -6,06
BIST BANKA 138.528 -6,46
BIST SİGORTA 383.051 -3,22
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.842 -10,80
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.596 -5,14
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.752 -7,21
BIST TEKNOLOJİ 129.848 -7,16
BIST BİLİŞİM 40.661 -7,59
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.582 -6,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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