Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 134.742 -1,76
BIST SINAİ 134.950 -1,62
BIST GIDA, İÇECEK 146.385 -0,03
BIST TEKSTIL, DERİ 49.
06.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|134.742
|-1,76
|BIST SINAİ
|134.950
|-1,62
|BIST GIDA, İÇECEK
|146.385
|-0,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|49.949
|-2,69
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|83.670
|-2,79
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.445
|-4,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|79.827
|-3,03
|BIST METAL ANA
|239.874
|0,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|181.156
|-2,10
|BIST MADENCİLİK
|109.318
|0,69
|BIST HİZMETLER
|88.205
|-1,44
|BIST ELEKTRİK
|4.935
|-3,28
|BIST ULAŞTIRMA
|134.462
|-4,81
|BIST TURİZM
|12.610
|-2,79
|BIST TİCARET
|248.491
|0,30
|BIST İLETİŞİM
|37.371
|-2,43
|BIST SPOR
|72.092
|-0,66
|BIST İNŞAAT
|108.831
|1,71
|BIST MALİ
|124.913
|-2,67
|BIST BANKA
|148.088
|-2,61
|BIST SİGORTA
|395.809
|-1,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.325
|-3,53
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.181
|-2,91
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|41.765
|-2,31
|BIST TEKNOLOJİ
|139.862
|-1,40
|BIST BİLİŞİM
|44.001
|-1,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|82.009
|2,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA