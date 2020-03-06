06.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:54

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 134.742 -1,76 BIST SINAİ 134.950 -1,62 BIST GIDA, İÇECEK 146.385 -0,03 BIST TEKSTIL, DERİ 49.949 -2,69 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 83.670 -2,79 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.445 -4,10 BIST TAŞ, TOPRAK 79.827 -3,03 BIST METAL ANA 239.874 0,74 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 181.156 -2,10 BIST MADENCİLİK 109.318 0,69 BIST HİZMETLER 88.205 -1,44 BIST ELEKTRİK 4.935 -3,28 BIST ULAŞTIRMA 134.462 -4,81 BIST TURİZM 12.610 -2,79 BIST TİCARET 248.491 0,30 BIST İLETİŞİM 37.371 -2,43 BIST SPOR 72.092 -0,66 BIST İNŞAAT 108.831 1,71 BIST MALİ 124.913 -2,67 BIST BANKA 148.088 -2,61 BIST SİGORTA 395.809 -1,23 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.325 -3,53 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.181 -2,91 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 41.765 -2,31 BIST TEKNOLOJİ 139.862 -1,40 BIST BİLİŞİM 44.001 -1,29 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 82.009 2,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA