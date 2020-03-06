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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 134.742 -1,76
BIST SINAİ 134.950 -1,62
BIST GIDA, İÇECEK 146.385 -0,03
BIST TEKSTIL, DERİ 49.

06.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:54
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 134.742 -1,76
BIST SINAİ 134.950 -1,62
BIST GIDA, İÇECEK 146.385 -0,03
BIST TEKSTIL, DERİ 49.949 -2,69
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 83.670 -2,79
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.445 -4,10
BIST TAŞ, TOPRAK 79.827 -3,03
BIST METAL ANA 239.874 0,74
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 181.156 -2,10
BIST MADENCİLİK 109.318 0,69
BIST HİZMETLER 88.205 -1,44
BIST ELEKTRİK 4.935 -3,28
BIST ULAŞTIRMA 134.462 -4,81
BIST TURİZM 12.610 -2,79
BIST TİCARET 248.491 0,30
BIST İLETİŞİM 37.371 -2,43
BIST SPOR 72.092 -0,66
BIST İNŞAAT 108.831 1,71
BIST MALİ 124.913 -2,67
BIST BANKA 148.088 -2,61
BIST SİGORTA 395.809 -1,23
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.325 -3,53
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.181 -2,91
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 41.765 -2,31
BIST TEKNOLOJİ 139.862 -1,40
BIST BİLİŞİM 44.001 -1,29
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 82.009 2,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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