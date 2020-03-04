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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 136.139 -1,69
BIST SINAİ 135.887 -1,72
BIST GIDA, İÇECEK 144.005 -0,37
BIST TEKSTIL, DERİ 51.

04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 136.139 -1,69
BIST SINAİ 135.887 -1,72
BIST GIDA, İÇECEK 144.005 -0,37
BIST TEKSTIL, DERİ 51.814 -2,67
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 85.876 -2,67
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.764 -1,81
BIST TAŞ, TOPRAK 82.573 -0,98
BIST METAL ANA 229.548 -2,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 186.179 -1,34
BIST MADENCİLİK 108.496 -2,81
BIST HİZMETLER 87.195 -0,22
BIST ELEKTRİK 5.049 -1,29
BIST ULAŞTIRMA 142.385 -4,37
BIST TURİZM 12.836 -2,21
BIST TİCARET 235.474 0,94
BIST İLETİŞİM 37.565 1,21
BIST SPOR 69.549 -4,30
BIST İNŞAAT 107.080 1,54
BIST MALİ 128.579 0,18
BIST BANKA 152.709 1,12
BIST SİGORTA 398.217 -0,32
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 71.116 -2,37
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.932 -0,77
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.513 -1,71
BIST TEKNOLOJİ 139.690 -2,33
BIST BİLİŞİM 44.025 -2,40
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 75.582 0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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