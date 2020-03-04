04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 136.139 -1,69 BIST SINAİ 135.887 -1,72 BIST GIDA, İÇECEK 144.005 -0,37 BIST TEKSTIL, DERİ 51.814 -2,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 85.876 -2,67 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.764 -1,81 BIST TAŞ, TOPRAK 82.573 -0,98 BIST METAL ANA 229.548 -2,45 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 186.179 -1,34 BIST MADENCİLİK 108.496 -2,81 BIST HİZMETLER 87.195 -0,22 BIST ELEKTRİK 5.049 -1,29 BIST ULAŞTIRMA 142.385 -4,37 BIST TURİZM 12.836 -2,21 BIST TİCARET 235.474 0,94 BIST İLETİŞİM 37.565 1,21 BIST SPOR 69.549 -4,30 BIST İNŞAAT 107.080 1,54 BIST MALİ 128.579 0,18 BIST BANKA 152.709 1,12 BIST SİGORTA 398.217 -0,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 71.116 -2,37 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.932 -0,77 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.513 -1,71 BIST TEKNOLOJİ 139.690 -2,33 BIST BİLİŞİM 44.025 -2,40 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 75.582 0,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA