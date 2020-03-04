Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 136.139 -1,69
BIST SINAİ 135.887 -1,72
BIST GIDA, İÇECEK 144.005 -0,37
BIST TEKSTIL, DERİ 51.
04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|136.139
|-1,69
|BIST SINAİ
|135.887
|-1,72
|BIST GIDA, İÇECEK
|144.005
|-0,37
|BIST TEKSTIL, DERİ
|51.814
|-2,67
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|85.876
|-2,67
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.764
|-1,81
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.573
|-0,98
|BIST METAL ANA
|229.548
|-2,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|186.179
|-1,34
|BIST MADENCİLİK
|108.496
|-2,81
|BIST HİZMETLER
|87.195
|-0,22
|BIST ELEKTRİK
|5.049
|-1,29
|BIST ULAŞTIRMA
|142.385
|-4,37
|BIST TURİZM
|12.836
|-2,21
|BIST TİCARET
|235.474
|0,94
|BIST İLETİŞİM
|37.565
|1,21
|BIST SPOR
|69.549
|-4,30
|BIST İNŞAAT
|107.080
|1,54
|BIST MALİ
|128.579
|0,18
|BIST BANKA
|152.709
|1,12
|BIST SİGORTA
|398.217
|-0,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|71.116
|-2,37
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.932
|-0,77
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|42.513
|-1,71
|BIST TEKNOLOJİ
|139.690
|-2,33
|BIST BİLİŞİM
|44.025
|-2,40
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|75.582
|0,37
Kaynak: AA