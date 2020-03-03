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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 138.477 2,72
BIST SINAİ 138.271 2,03
BIST GIDA, İÇECEK 144.546 1,04
BIST TEKSTIL, DERİ 53.

03.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:34
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 138.477 2,72
BIST SINAİ 138.271 2,03
BIST GIDA, İÇECEK 144.546 1,04
BIST TEKSTIL, DERİ 53.234 2,49
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.230 2,51
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.791 1,61
BIST TAŞ, TOPRAK 83.389 2,65
BIST METAL ANA 235.306 2,98
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 188.698 1,57
BIST MADENCİLİK 111.637 3,17
BIST HİZMETLER 87.383 3,24
BIST ELEKTRİK 5.115 5,98
BIST ULAŞTIRMA 148.894 3,77
BIST TURİZM 13.127 3,16
BIST TİCARET 233.272 2,04
BIST İLETİŞİM 37.115 4,29
BIST SPOR 72.674 -0,39
BIST İNŞAAT 105.453 2,15
BIST MALİ 128.349 4,77
BIST BANKA 151.011 6,06
BIST SİGORTA 399.490 2,38
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 72.844 3,98
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.649 3,21
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.254 3,66
BIST TEKNOLOJİ 143.021 6,68
BIST BİLİŞİM 45.109 3,91
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 75.305 5,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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