Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 138.477 2,72
BIST SINAİ 138.271 2,03
BIST GIDA, İÇECEK 144.546 1,04
BIST TEKSTIL, DERİ 53.
03.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|138.477
|2,72
|BIST SINAİ
|138.271
|2,03
|BIST GIDA, İÇECEK
|144.546
|1,04
|BIST TEKSTIL, DERİ
|53.234
|2,49
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.230
|2,51
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.791
|1,61
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.389
|2,65
|BIST METAL ANA
|235.306
|2,98
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|188.698
|1,57
|BIST MADENCİLİK
|111.637
|3,17
|BIST HİZMETLER
|87.383
|3,24
|BIST ELEKTRİK
|5.115
|5,98
|BIST ULAŞTIRMA
|148.894
|3,77
|BIST TURİZM
|13.127
|3,16
|BIST TİCARET
|233.272
|2,04
|BIST İLETİŞİM
|37.115
|4,29
|BIST SPOR
|72.674
|-0,39
|BIST İNŞAAT
|105.453
|2,15
|BIST MALİ
|128.349
|4,77
|BIST BANKA
|151.011
|6,06
|BIST SİGORTA
|399.490
|2,38
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|72.844
|3,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.649
|3,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.254
|3,66
|BIST TEKNOLOJİ
|143.021
|6,68
|BIST BİLİŞİM
|45.109
|3,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|75.305
|5,64
Kaynak: AA