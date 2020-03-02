Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 134.814 3,95
BIST SINAİ 135.515 1,53
BIST GIDA, İÇECEK 143.053 2,13
BIST TEKSTIL, DERİ 51.
02.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|134.814
|3,95
|BIST SINAİ
|135.515
|1,53
|BIST GIDA, İÇECEK
|143.053
|2,13
|BIST TEKSTIL, DERİ
|51.942
|1,74
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|86.068
|5,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.018
|1,15
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.233
|2,84
|BIST METAL ANA
|228.490
|1,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|185.786
|1,71
|BIST MADENCİLİK
|108.202
|0,14
|BIST HİZMETLER
|84.639
|0,28
|BIST ELEKTRİK
|4.826
|3,14
|BIST ULAŞTIRMA
|143.485
|0,86
|BIST TURİZM
|12.725
|4,77
|BIST TİCARET
|228.610
|-0,57
|BIST İLETİŞİM
|35.590
|-0,04
|BIST SPOR
|72.959
|0,67
|BIST İNŞAAT
|103.231
|-0,36
|BIST MALİ
|122.501
|2,32
|BIST BANKA
|142.388
|1,76
|BIST SİGORTA
|390.211
|2,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.053
|4,34
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.771
|2,94
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|41.727
|3,33
|BIST TEKNOLOJİ
|134.072
|3,09
|BIST BİLİŞİM
|43.411
|3,99
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|71.287
|7,23
Kaynak: AA