02.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:46

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 134.814 3,95 BIST SINAİ 135.515 1,53 BIST GIDA, İÇECEK 143.053 2,13 BIST TEKSTIL, DERİ 51.942 1,74 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 86.068 5,28 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.018 1,15 BIST TAŞ, TOPRAK 81.233 2,84 BIST METAL ANA 228.490 1,25 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 185.786 1,71 BIST MADENCİLİK 108.202 0,14 BIST HİZMETLER 84.639 0,28 BIST ELEKTRİK 4.826 3,14 BIST ULAŞTIRMA 143.485 0,86 BIST TURİZM 12.725 4,77 BIST TİCARET 228.610 -0,57 BIST İLETİŞİM 35.590 -0,04 BIST SPOR 72.959 0,67 BIST İNŞAAT 103.231 -0,36 BIST MALİ 122.501 2,32 BIST BANKA 142.388 1,76 BIST SİGORTA 390.211 2,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.053 4,34 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.771 2,94 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 41.727 3,33 BIST TEKNOLOJİ 134.072 3,09 BIST BİLİŞİM 43.411 3,99 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 71.287 7,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA