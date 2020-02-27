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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 135.671 -4,61
BIST SINAİ 138.136 -4,01
BIST GIDA, İÇECEK 149.069 -0,74
BIST TEKSTIL, DERİ 52.

27.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:50
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 135.671 -4,61
BIST SINAİ 138.136 -4,01
BIST GIDA, İÇECEK 149.069 -0,74
BIST TEKSTIL, DERİ 52.569 -3,98
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 85.025 -4,38
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.361 -5,15
BIST TAŞ, TOPRAK 81.870 -4,51
BIST METAL ANA 234.369 -4,47
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 185.100 -4,06
BIST MADENCİLİK 116.137 -3,52
BIST HİZMETLER 86.083 -4,08
BIST ELEKTRİK 4.794 -5,35
BIST ULAŞTIRMA 148.123 -8,46
BIST TURİZM 13.075 -6,79
BIST TİCARET 230.624 -2,35
BIST İLETİŞİM 36.540 -2,55
BIST SPOR 69.653 -9,48
BIST İNŞAAT 105.713 -3,21
BIST MALİ 127.043 -4,68
BIST BANKA 149.400 -4,62
BIST SİGORTA 392.182 -2,42
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 71.631 -7,15
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.152 -4,77
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.266 -5,26
BIST TEKNOLOJİ 133.304 -3,62
BIST BİLİŞİM 43.494 -3,84
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.708 -2,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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