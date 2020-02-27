Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 135.671 -4,61
BIST SINAİ 138.136 -4,01
BIST GIDA, İÇECEK 149.069 -0,74
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
27.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|135.671
|-4,61
|BIST SINAİ
|138.136
|-4,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|149.069
|-0,74
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.569
|-3,98
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|85.025
|-4,38
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.361
|-5,15
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.870
|-4,51
|BIST METAL ANA
|234.369
|-4,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|185.100
|-4,06
|BIST MADENCİLİK
|116.137
|-3,52
|BIST HİZMETLER
|86.083
|-4,08
|BIST ELEKTRİK
|4.794
|-5,35
|BIST ULAŞTIRMA
|148.123
|-8,46
|BIST TURİZM
|13.075
|-6,79
|BIST TİCARET
|230.624
|-2,35
|BIST İLETİŞİM
|36.540
|-2,55
|BIST SPOR
|69.653
|-9,48
|BIST İNŞAAT
|105.713
|-3,21
|BIST MALİ
|127.043
|-4,68
|BIST BANKA
|149.400
|-4,62
|BIST SİGORTA
|392.182
|-2,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|71.631
|-7,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.152
|-4,77
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|42.266
|-5,26
|BIST TEKNOLOJİ
|133.304
|-3,62
|BIST BİLİŞİM
|43.494
|-3,84
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|68.708
|-2,46
Kaynak: AA