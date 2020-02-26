Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 142.227 0,71
BIST SINAİ 143.900 0,88
BIST GIDA, İÇECEK 150.178 0,85
BIST TEKSTIL, DERİ 54.
26.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|142.227
|0,71
|BIST SINAİ
|143.900
|0,88
|BIST GIDA, İÇECEK
|150.178
|0,85
|BIST TEKSTIL, DERİ
|54.746
|-0,85
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.924
|-0,27
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.404
|-0,03
|BIST TAŞ, TOPRAK
|85.740
|-0,03
|BIST METAL ANA
|245.340
|2,71
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|192.928
|1,24
|BIST MADENCİLİK
|120.375
|-0,44
|BIST HİZMETLER
|89.742
|0,00
|BIST ELEKTRİK
|5.065
|0,39
|BIST ULAŞTIRMA
|161.807
|-2,09
|BIST TURİZM
|14.028
|-0,48
|BIST TİCARET
|236.185
|1,80
|BIST İLETİŞİM
|37.494
|-1,00
|BIST SPOR
|76.948
|-4,71
|BIST İNŞAAT
|109.223
|1,22
|BIST MALİ
|133.283
|0,77
|BIST BANKA
|156.639
|0,92
|BIST SİGORTA
|401.915
|0,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|77.149
|-0,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.771
|0,89
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.614
|-0,19
|BIST TEKNOLOJİ
|138.312
|-0,44
|BIST BİLİŞİM
|45.233
|-0,37
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|70.441
|0,44
Kaynak: AA