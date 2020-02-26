Haberler » Ekonomi » Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 142.227 0,71
BIST SINAİ 143.900 0,88
BIST GIDA, İÇECEK 150.178 0,85
BIST TEKSTIL, DERİ 54.

26.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:42
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 142.227 0,71
BIST SINAİ 143.900 0,88
BIST GIDA, İÇECEK 150.178 0,85
BIST TEKSTIL, DERİ 54.746 -0,85
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.924 -0,27
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.404 -0,03
BIST TAŞ, TOPRAK 85.740 -0,03
BIST METAL ANA 245.340 2,71
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 192.928 1,24
BIST MADENCİLİK 120.375 -0,44
BIST HİZMETLER 89.742 0,00
BIST ELEKTRİK 5.065 0,39
BIST ULAŞTIRMA 161.807 -2,09
BIST TURİZM 14.028 -0,48
BIST TİCARET 236.185 1,80
BIST İLETİŞİM 37.494 -1,00
BIST SPOR 76.948 -4,71
BIST İNŞAAT 109.223 1,22
BIST MALİ 133.283 0,77
BIST BANKA 156.639 0,92
BIST SİGORTA 401.915 0,33
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 77.149 -0,32
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.771 0,89
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.614 -0,19
BIST TEKNOLOJİ 138.312 -0,44
BIST BİLİŞİM 45.233 -0,37
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 70.441 0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler