Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 139.720 2,73
BIST SINAİ 144.038 1,82
BIST GIDA, İÇECEK 150.304 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 54.
21.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|139.720
|2,73
|BIST SINAİ
|144.038
|1,82
|BIST GIDA, İÇECEK
|150.304
|-0,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|54.753
|2,65
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|89.252
|2,78
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.445
|1,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|86.152
|2,78
|BIST METAL ANA
|244.333
|1,97
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|192.168
|1,37
|BIST MADENCİLİK
|119.879
|7,07
|BIST HİZMETLER
|91.359
|0,93
|BIST ELEKTRİK
|5.069
|2,26
|BIST ULAŞTIRMA
|175.695
|1,84
|BIST TURİZM
|14.098
|4,18
|BIST TİCARET
|238.417
|0,80
|BIST İLETİŞİM
|37.921
|0,08
|BIST SPOR
|73.958
|-2,41
|BIST İNŞAAT
|107.885
|1,72
|BIST MALİ
|135.818
|0,92
|BIST BANKA
|160.581
|0,66
|BIST SİGORTA
|398.173
|2,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|76.966
|1,68
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.343
|0,65
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.675
|3,14
|BIST TEKNOLOJİ
|136.381
|2,45
|BIST BİLİŞİM
|43.774
|4,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|69.199
|2,18
Kaynak: AA