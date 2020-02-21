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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 139.720 2,73
BIST SINAİ 144.038 1,82
BIST GIDA, İÇECEK 150.304 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 54.

21.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:38
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 139.720 2,73
BIST SINAİ 144.038 1,82
BIST GIDA, İÇECEK 150.304 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 54.753 2,65
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 89.252 2,78
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.445 1,36
BIST TAŞ, TOPRAK 86.152 2,78
BIST METAL ANA 244.333 1,97
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 192.168 1,37
BIST MADENCİLİK 119.879 7,07
BIST HİZMETLER 91.359 0,93
BIST ELEKTRİK 5.069 2,26
BIST ULAŞTIRMA 175.695 1,84
BIST TURİZM 14.098 4,18
BIST TİCARET 238.417 0,80
BIST İLETİŞİM 37.921 0,08
BIST SPOR 73.958 -2,41
BIST İNŞAAT 107.885 1,72
BIST MALİ 135.818 0,92
BIST BANKA 160.581 0,66
BIST SİGORTA 398.173 2,23
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 76.966 1,68
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.343 0,65
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.675 3,14
BIST TEKNOLOJİ 136.381 2,45
BIST BİLİŞİM 43.774 4,17
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 69.199 2,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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