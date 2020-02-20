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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 136.008 -8,26
BIST SINAİ 141.469 -2,81
BIST GIDA, İÇECEK 150.435 -2,38
BIST TEKSTIL, DERİ 53.

20.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:52
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 136.008 -8,26
BIST SINAİ 141.469 -2,81
BIST GIDA, İÇECEK 150.435 -2,38
BIST TEKSTIL, DERİ 53.340 -4,99
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 86.842 -7,35
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.855 -2,17
BIST TAŞ, TOPRAK 83.820 -5,14
BIST METAL ANA 239.611 -1,24
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 189.567 -3,72
BIST MADENCİLİK 111.963 -4,57
BIST HİZMETLER 90.520 -3,00
BIST ELEKTRİK 4.957 -5,97
BIST ULAŞTIRMA 172.526 -3,96
BIST TURİZM 13.532 -7,75
BIST TİCARET 236.533 -0,73
BIST İLETİŞİM 37.890 -1,43
BIST SPOR 75.783 -18,45
BIST İNŞAAT 106.062 -4,70
BIST MALİ 134.574 -4,25
BIST BANKA 159.522 -4,22
BIST SİGORTA 389.487 -2,55
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 75.697 -9,05
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.710 -3,86
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.314 -5,88
BIST TEKNOLOJİ 133.121 -4,69
BIST BİLİŞİM 42.021 -4,52
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.721 -4,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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