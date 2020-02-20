Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 136.008 -8,26
BIST SINAİ 141.469 -2,81
BIST GIDA, İÇECEK 150.435 -2,38
BIST TEKSTIL, DERİ 53.
20.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|136.008
|-8,26
|BIST SINAİ
|141.469
|-2,81
|BIST GIDA, İÇECEK
|150.435
|-2,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|53.340
|-4,99
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|86.842
|-7,35
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.855
|-2,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.820
|-5,14
|BIST METAL ANA
|239.611
|-1,24
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|189.567
|-3,72
|BIST MADENCİLİK
|111.963
|-4,57
|BIST HİZMETLER
|90.520
|-3,00
|BIST ELEKTRİK
|4.957
|-5,97
|BIST ULAŞTIRMA
|172.526
|-3,96
|BIST TURİZM
|13.532
|-7,75
|BIST TİCARET
|236.533
|-0,73
|BIST İLETİŞİM
|37.890
|-1,43
|BIST SPOR
|75.783
|-18,45
|BIST İNŞAAT
|106.062
|-4,70
|BIST MALİ
|134.574
|-4,25
|BIST BANKA
|159.522
|-4,22
|BIST SİGORTA
|389.487
|-2,55
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|75.697
|-9,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.710
|-3,86
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.314
|-5,88
|BIST TEKNOLOJİ
|133.121
|-4,69
|BIST BİLİŞİM
|42.021
|-4,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|67.721
|-4,66
Kaynak: AA