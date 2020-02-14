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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.386 -0,24
BIST SINAİ 146.944 -0,55
BIST GIDA, İÇECEK 155.202 -1,64
BIST TEKSTIL, DERİ 57.

14.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:48
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.386 -0,24
BIST SINAİ 146.944 -0,55
BIST GIDA, İÇECEK 155.202 -1,64
BIST TEKSTIL, DERİ 57.649 0,36
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 98.362 1,48
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.544 -0,53
BIST TAŞ, TOPRAK 90.083 -0,77
BIST METAL ANA 249.864 -0,10
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 198.054 -0,80
BIST MADENCİLİK 113.310 0,05
BIST HİZMETLER 92.252 -0,30
BIST ELEKTRİK 5.341 -1,10
BIST ULAŞTIRMA 180.387 -0,60
BIST TURİZM 14.744 -0,47
BIST TİCARET 239.820 -0,31
BIST İLETİŞİM 37.538 -0,81
BIST SPOR 69.198 8,97
BIST İNŞAAT 110.051 0,03
BIST MALİ 143.468 -0,24
BIST BANKA 170.082 -0,75
BIST SİGORTA 401.074 -0,10
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.694 -1,45
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.407 0,24
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.327 1,15
BIST TEKNOLOJİ 139.215 2,05
BIST BİLİŞİM 45.899 -0,03
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 73.268 1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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