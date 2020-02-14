Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.386 -0,24
BIST SINAİ 146.944 -0,55
BIST GIDA, İÇECEK 155.202 -1,64
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
14.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|152.386
|-0,24
|BIST SINAİ
|146.944
|-0,55
|BIST GIDA, İÇECEK
|155.202
|-1,64
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.649
|0,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|98.362
|1,48
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.544
|-0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|90.083
|-0,77
|BIST METAL ANA
|249.864
|-0,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|198.054
|-0,80
|BIST MADENCİLİK
|113.310
|0,05
|BIST HİZMETLER
|92.252
|-0,30
|BIST ELEKTRİK
|5.341
|-1,10
|BIST ULAŞTIRMA
|180.387
|-0,60
|BIST TURİZM
|14.744
|-0,47
|BIST TİCARET
|239.820
|-0,31
|BIST İLETİŞİM
|37.538
|-0,81
|BIST SPOR
|69.198
|8,97
|BIST İNŞAAT
|110.051
|0,03
|BIST MALİ
|143.468
|-0,24
|BIST BANKA
|170.082
|-0,75
|BIST SİGORTA
|401.074
|-0,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.694
|-1,45
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|103.407
|0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.327
|1,15
|BIST TEKNOLOJİ
|139.215
|2,05
|BIST BİLİŞİM
|45.899
|-0,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|73.268
|1,88
Kaynak: AA