Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.757 0,13
BIST SINAİ 147.760 0,69
BIST GIDA, İÇECEK 157.785 0,24
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
13.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|152.757
|0,13
|BIST SINAİ
|147.760
|0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|157.785
|0,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.443
|0,37
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|96.924
|-1,39
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.186
|-0,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|90.786
|0,93
|BIST METAL ANA
|250.103
|-0,52
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|199.647
|3,17
|BIST MADENCİLİK
|113.250
|2,80
|BIST HİZMETLER
|92.525
|0,53
|BIST ELEKTRİK
|5.401
|0,72
|BIST ULAŞTIRMA
|181.472
|0,59
|BIST TURİZM
|14.814
|0,69
|BIST TİCARET
|240.562
|0,21
|BIST İLETİŞİM
|37.843
|0,06
|BIST SPOR
|63.504
|5,50
|BIST İNŞAAT
|110.022
|1,85
|BIST MALİ
|143.815
|0,22
|BIST BANKA
|171.360
|0,04
|BIST SİGORTA
|401.484
|-0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|91.009
|4,08
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|103.164
|0,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.788
|0,27
|BIST TEKNOLOJİ
|136.421
|0,66
|BIST BİLİŞİM
|45.911
|0,39
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|71.918
|10,73
Kaynak: AA