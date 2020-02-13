13.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:42

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 152.757 0,13 BIST SINAİ 147.760 0,69 BIST GIDA, İÇECEK 157.785 0,24 BIST TEKSTIL, DERİ 57.443 0,37 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 96.924 -1,39 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.186 -0,10 BIST TAŞ, TOPRAK 90.786 0,93 BIST METAL ANA 250.103 -0,52 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 199.647 3,17 BIST MADENCİLİK 113.250 2,80 BIST HİZMETLER 92.525 0,53 BIST ELEKTRİK 5.401 0,72 BIST ULAŞTIRMA 181.472 0,59 BIST TURİZM 14.814 0,69 BIST TİCARET 240.562 0,21 BIST İLETİŞİM 37.843 0,06 BIST SPOR 63.504 5,50 BIST İNŞAAT 110.022 1,85 BIST MALİ 143.815 0,22 BIST BANKA 171.360 0,04 BIST SİGORTA 401.484 -0,39 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.009 4,08 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.164 0,44 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.788 0,27 BIST TEKNOLOJİ 136.421 0,66 BIST BİLİŞİM 45.911 0,39 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 71.918 10,73

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)